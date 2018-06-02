В Армении уже поняли, что министр образования и науки Араик Арутюнян, как говорится, "парень неадекватный". И это не обсуждается. Еще говорят, что когда такому человеку доверяешь крайне ответственное дело, а он только и думает о потреблении наркотиков и визитах в публичный дом, то горе тому образованию и науке, которыми нынче "рулит" этот индивид.

Араика Арутюняна называют в Армении неадекватным потому, что он вчера нес галиматью на своей фейсбуковской странице, где написал следующее: "За пределами страны ясно видно, насколько лжива нравственность у сегодняшнего среднестатистического армянина в Армении. Поскольку за пределами страны для него нормально выращивать и курить марихуану (коноплю), называть массажный салон на соседней улице публичным домом, нести наказание за легкое проявление семейного насилия. И вместе с этим, представьте, они не испорчены, они счастливы, благополучны, наслаждаются жизнью. Нужно собраться и в одночасье сказать "до свидания" лже-добродетелям".

Получается, что если какой-то гражданин Армении придерживается каких-то нравственных критериев, выступает за здоровый образ жизни, то его должны называть "лжедобродетелем".

Напомним, что если министр образования Армении в своей сознательной жизни что-то и делал, то требовал легализовать марихуану, о чем сегодня с гордостью говорит.

Министр образования Армении на своей странице также написал: "Когда в 2015 г. впервые в истории политических партий я вслух говорил о необходимости легализации марихуаны, члены нашей партии жаловались, мол, о чем это говорит председатель правления вашей партии, ведь не пропадать же нашему честному роду. Как тогда, так и теперь я говорю, ищите причины процесса гибели нашего честного рода в другом месте".

Так что, по всей вероятности скоро в Армении легализуют марихуану. И процес начнется в образовательных учреждениях.

Садиг Ахмедов