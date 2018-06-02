Письма Трампа в Баку вызвали панику в Армении

Поздравительные послания Президента США Дональда Трампа Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия АДР, запуска "Южного газового коридора" и нефтегазовой выставки продолжают обсуждаться не только в азербайджанских, но ничуть не в меньшей степени и в армянских СМИ.

Армянская сторона очень обеспокоена. За захватившим все внимание нового правительства бестолковым "раскулачиванием" олигархов, неграмотными проверками их бизнесов и сетей супермаркетов, это беспокойство пока не очень ощущается в обществе. Но в СМИ уже звучит тревога и непонимание бездействия Никола Пашиняна и его команды.

Хотя, если говорить откровенно, что может сделать Пашинян и его команда? Заигравшаяся в революцию компания некомпетентных людей пытается что-то делать, действуя как слон в посудной лавке и не думая о последствиях для находящейся в коме армянской экономики. Как раз сегодня группа владельцев супермаркетов обратилась к премьер-министру с письмом, в котором попыталась разъяснить ему на пальцах, какие последствия могут иметь "сенсационные" разоблачения СНБ по делам торговых сетей, неграмотные и без учета реальной ситуации.

Ожидать каких-то профессиональных действий, тем более во внешней политике несерьезно.

Проводит ли новое правительство Армении дипломатическую работу в направлении отношений с Вашингтоном? - бьет тревогу, например, обозреватель "Аравот".

Первое письмо американского лидера в Баку в Ереване еще как-то стоически перенесли, но второе уже заставило осознающих реалии забеспокоиться.

"Президент Соединенных Штатов Дональд Трапм снова направил письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. За последнюю неделю это уже второе письмо, - ужасается армянское издание. - В первом письме, как известно, Президент США поздравил лидера Азербайджана и азербайджанский народ со 100-летием со дня образования первой республики и отметил, что "предстоящие месяцы откроют перспективы для урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта, что создаст более хорошие условия для расширения американо-азербайджанского сотрудничества". Он также добавил: "Азербайджан и США тесно сотрудничают для совместной работы по решению сложных региональных проблем". 30 мая азербайджанские информационные агенгства опубликовали еще одно письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю заполнения Южного газового коридора первым газом и открытия выставки "Нефть и газ Каспия". В послании, в частности, отмечается: "Крупные нефтяные месторождения Азербайджана приносят стабильность на мировой энергетический рынок. Добыча газа в Вашей стране внесет вклад в энергетическую безопасность Турции и Европы". В письме Президент США также отмечает намерение сотрудничать с Баку для того, чтобы "наши государства и Кавказский регион стали еще больше процветающими, во имя мира и безопасности"".

А тут еще глава МИД Эльмар Мамедъяров посетил Нью-Йорк для участия в мероприятиях по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики, что, по мнению армянской стороны, тоже свидетельствует о том, что официальный Баку ведет активную работу с администрацией Трампа, и результаты этой работы уже заметны.

Но самое неприятное для Еревана даже не то, что американская администрация поздравила Баку дважды. Настоящую панику вызывает то, что Пашиняна-то Дональд Трамп не поздравил ни разу!

Что происходит? - недоумевают в Армении. Судя по публикациям в СМИ, там ожидали совершенно иной ситуации. А именно - рассчитывали на то, что в свете проталкиваемых в европейских структурах искусственных антиазербайджанских "скандалов" и истерик всевозможных правозащитников, нимб "демократа" над головой Никола Пашиняна обеспечит ему пожизненное место по правую руку руководства мировой сверхдержавы.

Это заблуждение развеялось очень быстро. Но проблема в тот, что оно далеко не единственное, и главные разочарования у наших соседей еще впереди.

Зульфугар Ибрагимов