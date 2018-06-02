Новый министр обороны Армении пошел путем Сейрана Оганяна

Родители погибшего 6 мая в военчасти "Меграб" на северо-востоке Армении военнослужащего-срочника Левона Торосяна прибыли к зданию правительства в надежде на встречу с министром обороны Давидом Тонояном. Он, однако, покинул ведомство через задний выход, пишет издание Epress.am.

Мать Торосяна Арменуи Погосян надеялась, что глава оборонного ведомства выйдет и поговорит с ними, даст хоть какую-то информацию о механизмах выявления инцидента.

Однако, узнав, что Тоноян вышел через задний выход, женщина призвала всех родителей будущих призывников не допускать участия детей в летнем призыве до раскрытия всех случаев убийств в армии.

"Лучше наши дети пойдут в тюрьму за уклонение от службы, чем будут служить. Они должны выяснить, какая ситуация в армии, пьяные офицеры проявляют бесчеловечное отношение к солдатам... Я требую встречи с Николом Пашиняном, он должен положить конец бойне в армии", - заявила Погосян.

Отметим, что практика бегства от родителей погибших в небоевых условиях солдат существовала в Минобороны Армении и при прежнем министре Сейране Оганяне, который не раз использовал этот неприглядный способ избавиться от головной боли.

Несчастные матери полагали, что новое руководство ведомства, назначенное самим "демократом" Николом Пашиняном, окажется более сердобольным и совестливым и проявит хотя бы просто человеческое уважение к ним. Но, как оказалось, изменился только министр, а все остальное осталось по-прежнему. И, кстати, с начала "бархатной революции" случаи странных убийств в армянской армии только участились.

Напомним, что Левон Торосян был объявлен самоубийцей. В то же время сторона защиты утверждает, что помимо огнестрельного ранения на теле солдата обнаружены множественные повреждения, говорящие о том, что выстрел мог послужить средством сокрытия совершенного преступления.