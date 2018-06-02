От Али Керимли отвернулись последние сторонники - ДЕТАЛИ

Давно известно, что как политическая сила, радикальная оппозиция в Азербайджане не существует уже давно. Так называемые "лидеры" радикалов находятся практически в шаге от полного исчезновения с активного политического поля страны.

Их популярность в азербайджанском обществе как политической силы - ниже нуля, ибо люди понимают, что совершаемые ими действия совершаются в угоду не родной стране, а зарубежным кураторам. В этом и состоит суть проекта "радикальная оппозиция", на который до сих пор делают ставку противники Азербайджана за рубежом: "пятая колонна" должна реализовать стратегию напряженности по тому или иному сценарию. Им не нужна сильная власть в Азербайджане, которая проводит вдумчивую политику.

Есть и другие причины того, почему радикалы так слабы в Азербайджане: во-первых, радикальная оппозиция не имеет электората в стране.

Во-вторых, в радикальной оппозиции главенствует такая, если можно сказать, личность как председатель Народного фронта Али Керимли. Этому несчастному ничего не помогает. Помнится, в свое время он попытытался использовать религиозный фактор, на который очень надеялись, как орудие против властей. На это надоумили Керимли зарубежные покровители. Это, конечно, была наихудшая идея из тех, что приходили в голову лидеру "фронтовиков" за всю историю его безуспешных попыток войти в большую политику. Али Керимли и здесь проиграл, так как у него оказались ничего не соображающие в реалиях Азербайджана советчики. По всей видимости, у него полностью отсутствует представление о том, что им пытаются воспользоваться как инструментом, который якобы внесет смуту и рукотворный хаос в страну. Понимают все, но не он. Понимают все, но не он.

После последнего случая с крупной финансовой махинацией на сумму 412 тысяч долларов, которую Керимли с бесстыдством называет "спонсорской помощью", поняли это и его малочисленные сторонники. И они открыто пишут об этом в социальных сетях, проклиная его и себя за то, что долгие годы давали себя обманывать этому мошеннику.

Третья причина заколючается в том, что в оппозиционном лагере с Али Керимли никто не хочет иметь дела. Чего стоит одна только многолетняя история нелюбви между ПНФА и "Мусават", начавшаяся с козней Керимли против мусаватистов и его попыток сосредоточить всю власть в оппозиции в своих руках. Расчеты не оправдались.

Своей откровенно предательской по отношению к Азербайджану деятельностью, поддержкой любых сил, направленных против нашей страны, исполнением антиазербайджанских заказов, Али Керимли открыто показал, что готов работать с любыми, даже самыми маргинальными группами.

Некоторые зарубежные круги крайне не устраивает стабильная ситуация и действующая система власти в Азербайджане. Их не устраивает, что проводимая властями созидательная политика дает возможность для реализации потенциала своего народа в экономике, культуре, образовании, науке, управлении, бизнесе и т.д. Наоборот, им нужна слабая власть, которая была бы представлена манипулируемыми ими политиканами.

И, наконец, сборища, претендующие на статус политических партий, никому не интересны и слабы, лишены харизмы и влияния.

Тот же Али Керимли, к примеру, пытается привлечь к себе некоторое внимание общества лишь своими сумасбродными речами, при всей своей выспренности и своем пафосе, нередко подтверждающими клинический диагноз - когнитивный диссонанс.

Но как бы то ни было, а история уже вывела Али Керимли на чистую воду и сбросила с азербайджанской политической сцены туда, где ему и полагается быть.

У граждан Азербайджана четко сформировалось ощущение, чем на самом деле является этот человек. Али Керимли превратился в прожженного циника, который зарабатывает на борьбе против своей страны. Ему кажется, что все забыли ту анархию, кризис, падение всех показателей и полную вседозволенность, царившие в стране в период пребывания Народного фронта у власти.

Его проблема в том, что он не воспринимает свою страну как Родину - понятия предательства национальных интересов для него просто не существует, поскольку выше всего стоят личные интересы и иллюзорные амбиции.

Эльман Мирзоев