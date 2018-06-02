Али Гасанов: В Азербайджане вероисповедание считается личным делом каждого человека

В Азербайджане вероисповедание считается личным делом каждого человека.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов на встрече с индонезийскими журналистами в Баку, сообщает индонезийское новостное агентство Antara.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Гасанов также рассказал, что в Азербайджане есть правило, что азан (призыв к молитве в исламе) не должен быть слышен на расстоянии более 500 метров.

"Молитвенный призыв к мусульманам не должен мешать людям, исповедующим другие религии", - сказал Гасанов.

По словам помощника Президента, это правило является показателем высокой религиозной толерантности в Азербайджане, где мусульмане и люди других религий не вмешиваются в дела друг друга.

Далее Гасанов отметил, что в Азербайджане вероисповедание считается личным делом каждого человека.

"Мы не знаем и не должны знать, придерживается ли кто-либо такой религиозной практики, как соблюдение поста. Я не знаю, соблюдают ли пост мои сотрудники или нет, и им не нужно знать, соблюдаю ли я пост или нет", - сказал Гасанов.

В Азербайджане, известном как "Страна огней", живут представители ислама, христианства, иудаизма, говорится в сообщении Antara.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook