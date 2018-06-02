Глава представительства ЕС о новом договоре по сотрудничеству с Азербайджаном

Новое соглашение о партнерстве обновит базу сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, сказал Trend глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, передает Day.Az.

"Одной из основных целей нового договора о сотрудничестве между Азербайджаном и ЕС является переосмысление изменений произошедших в глобальном мире за последние два десятилетия и адаптация нашего сотрудничества к новым условиям и возможностям, стоящим перед нами", - сказал Янкаускас.

Глава представительства ЕС подчеркнул, что новое соглашение коснется всех сфер двустороннего сотрудничества, включая транспорт, энергетику и сельское хозяйство, добавив, что стороны, работая над соглашением, основываются не только на действующей, но и на будущей ситуации в мире, которую они стараются предвидеть.

"Мы ведем переговоры по трем направлениям - политика и безопасность, отраслевое сотрудничество и торговля. Деловые встречи в Баку и Брюсселе между сторонами проходят, можно сказать, каждые два месяца. На этой неделе состоялся двухдневный визит представителя ЕС по делам политики и безопасности в Азербайджан, в ходе которого состоялись переговоры с Азербайджанской стороной. Я надеюсь, в скором времени у нас будет все необходимое для заключения нового договора о сотрудничестве", - сказал Янкаускас.

Отметим, что в ноябре 2016 года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.