Президент Ильхам Алиев: Наше слово – это справедливость и истина

Наше слово звучит со всех высоких трибун. Мы говорим свое слово. Наше слово - это справедливость и истина. Справедливость и истина на нашей стороне. Поэтому, учитывая наш стратегический курс, мы предпринимаем и будем предпринимать последовательные шаги. Уверен, что каждый патриотически настроенный гражданин Азербайджана гордится чувствами солидарности и патриотизма, существующими сегодня в обществе. Гордится тем, что Азербайджан сумел достичь этих вершин.

...Азербайджанское общество монолитно. Основной фактор, связывающий нас друг с другом, - это солидарность и верно выбранная цель. А цель очень ясна. Мы строим современное государство, создаем свободное общество, основным условием является развитие демократии, борьба с коррупцией и взяточничеством в дальнейшем будет вестись еще серьезнее. Мы опираемся только и только на свои силы. Эта политика дала свой эффект.

Эти слова, нашедшие место в недавно вышедшей в свет 69-й книге многотомника "Развитие - наша цель", сказал глава государства 10 мая 2014 года на торжественной церемонии, посвященной 91-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева и 10-летию создания Фонда Гейдара Алиева, сообщает Day.Az, со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Материалы, опубликованные в 62-й книге многотомника, ответственный за выпуск которого - руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают период с апреля по май 2014 года.

В этом томе издания нашли место материалы о встречах Президента Ильхама Алиева в ходе визитов в Исламскую Республику Иран, Чешскую Республику, Грузию, подписанных документах, заявлениях для печати, а также переговорах, проведенных с совершившим визит в нашу страну Президентом Франции.

В эту книгу многотомника вошла информация о приеме главой государства посетивших нашу страну высокопоставленных лиц Литвы, Франции, Саудовской Аравии, США, Казахстана, Испании, Нидерландов, России и других стран, НАТО, Совета сотрудничества тюркоязычных государств и других международных организаций, а также авторитетных общественно-политических деятелей, которые были участниками проведенного в Баку второго Глобального форума открытых обществ.

Президент Азербайджана во всех встречах и переговорах призывал международную общественность поддержать урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках норм и принципов международного права.

В этом томе также опубликованы обращения руководителя страны к участникам Каспийской международной выставки и конференции водных технологий, 77-го конгресса Международной ассоциации спортивной прессы.

В 62-ю книгу также вошли тексты речи Президента Ильхама Алиева на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития первой половины 2014 года и предстоящим задачам, церемонии, посвященной 90-летию Нахчыванской Автономной Республики, а также информация об участии в церемониях открытия различных инфраструктурных объектов, встречах с представителями общественности в автономной республике, Агдаше, Шамахе и Баку.

Читатели также могут ознакомиться с текстом интервью главы государства изданию The Business Year.

В книгу включены указатели "Примечания", "Персоналии", "Географические названия".

При подготовке выпущенного "Азернешр" 62-го тома были использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства (АЗЕРТАДЖ).