Президент Бакинского медиа-центра Aрзу Алиева побывала на Детском фестивале в парке Центра Гейдара Алиева - ФОТО - ВИДЕО

2 июня в парке Центра Гейдара Алиева продолжился Детский фестиваль. Во второй день мероприятия, проводимого по инициативе Фонда Гейдара Алиева, при поддержке Министерства образования, Центра Гейдара Алиева и Министерства транспорта, связи и высоких технологий, малолетние жители и гости Баку участвовали в различных развлечениях, провели досуг вместе с друзьями.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, президент Бакинского медиа-центра Арзу Алиева приняла участие во втором дне фестиваля, ознакомилась с развлекательными площадками, созданными для детей в парке Центра.

Напомним, что детский фестиваль стартовал 1 июня по случаю Международного дня защиты детей. В рамках фестиваля были представлены различные развлекательные программы для детей.

В дни фестиваля дети не только в течение трех часов отметили праздник развлечениями, но и продемонстрировали свои таланты и умения, приняли участие в интеллектуальных соревнованиях, просветительских тренингах. Парк Центра был передан в распоряжение детей как пространство для развлечений, и для творчества.

Территория парка разделена по различным темам и видам развлечений. Здесь созданы различные спортивные и творческие площадки, дети рисовали на асфальте, было организовано ралли на маленьких автомобилях, создан ролледром.

В парке установлены также различные интересные аттракционы для детей.

Было организовано путешествие в мир сказок с участием героев мультфильмов. Дети встретились с любимыми персонажами, повеселились вместе с ними.

Для детей была представлена концертная программа с участием детских творческих центров и студий.

Дети поиграли в шахматы, были организованы мастер-классы по различным видам спорта.

Любимыми и интересными зонами в парке Центра Гейдара Алиева стали также "Сафари-тур" и "Мини-ферма". Здесь дети смогли увидеть различных животных.

Отметим, что в первый день в фестивале приняли участие воспитанники детских домов, действующих в Баку и регионах, а также учащиеся школ-интернатов, в том числе дети, нуждающиеся в особой заботе. Были Они продемонстрировали различные поделки, которые изготовили сами, выступили с танцевальными и музыкальными номерами. В заключение воспитанникам детских домов и школ-интернатов были вручены подарки от Фонда Гейдара Алиева.

Фестиваль завершился 2 июня.