МИД Азербайджана: Искажение слов представителя МИД России - непонятное явление

Искажение слов представителя МИД России - непонятное явление.

Об этом сказал в субботу глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев в ответ на запрос Trend в связи с тем, что стенограмма выступления заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина была представлена в различающейся от оригинальной речи форме, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend..

"Являясь пресс-секретарем внешнеполитического ведомства, не могу понять причину изменения семантическо-лингвистическим путем профессионального и дипломатического устного ответа моего российского коллеги, который соответствует настоящей сути переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Это невообразимое и непонятное явление. В видео, представленном агентством Trend, ясно видно, что заявление было сделано в контексте утверждения премьер-министра Армении об участии в переговорах сепаратического режима как стороны и этот шаг руководства Армении называется некоструктивным. А в стенограмме пресс-конференции, размещенной на официальном сайте МИД России, пишется, что ответ, который дан с изпользованием богатых возможностей русского языка, относится к вопросу журналиста агенства Trend", - сказал Хикмет Гаджиев.

Гаджиев добавил, что утверждения нового правительства Армении об участии в переговорном процессе сепаратического режима, созданного на оккупированных Арменией азербайджанских территориях, абсолютно необоснованные, смешные и неконструктивные.

"Армения несет ответственность как государство, оккупировавшее территории Азербайджана силовым путем и сохраняющее на оккупированных территориях свое военное присутствие. Эта междунородно-правовая ответственность автоматически делает Армению стороной конфликта",- сказал он.

Гаджиев отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ сами заявили о безосновательности этой позиции Армении на встрече с министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым 15 мая в Париже.

"Как видно новое руководство Армении вместо того, чтобы работать в направлении решения конфликта на основе принятого существующего формата, такими необоснованными утверждениями пытается сорвать или парализовать переговорный процесс", - сказал глава пресс-службы.

Отметим, что в пятницу на пресс-конференции заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Артем Кожин, отвечая на вопрос Trend, сказал, что заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта неконструктивны.

"Вообще, громкие заявления, не укладывающиеся в соответствующие рельсы, которые в частности заложены ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны", - сказал он.

А на появившемся на официальном сайте МИД России стенограмме слово "вообще" было заменено на "ваши", чем воспользовались некоторые армянские СМИ.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.