Армянская дорога зависти: Иран выбрал Азербайджан

После реализации проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, изначально призванной соединить транспортные системы Азербайджана, Грузии и Турции, а в перспективе и страны Центральной Азии, с Турцией с выходом в Европу, в очередной раз стало очевидно, что официальный Баку занят реализацией выгодных экономических и геополитических проектов с завидным усердием и отступать не намерен. Официальная церемония запуска проекта Южного газового коридора (ЮГК), состоявшаяся 29 мая на Сангачальском терминале при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева является очевидным тому подтверждением. Подобные проекты, разумеется, не могут не вызывать зависть и нервозность определённых кругов в Армении, которые с самого начала пытались всячески критиковать и ставили под сомнение возможность реализации этих инициатив, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Впрочем, время расставило всё по своим местам, и напускного скептицизма этих "экспертов" в отношении БТК и ЮГК что-то уже не слышно. Сейчас, однако, они переключились на проект железной дороги Север-Юг, которая должна соединить между собой не только железнодорожные пути Азербайджана, России и Ирана, но и крупные рынки Персидского залива, Индии, Китая с рынками России и Европы.

В каком-то горячном сне некоему иранисту с очень подходящей фамилией Исраелян приснилось, что проект Север-Юг, который будет проходить через территорию Азербайджана, "завяз" и "вызывает вопросы". Какие вопросы он вызывает у "ираниста", и почему транспортный проект комментирует некто, представляемый абстрактно иранистом - хорошая тема для размышлений об основательности в подходе к написанию статьи в Sputnik Армения.

Впрочем, даже утверждения о том, что стороны не достигли соглашения, и что Азербайджан, якобы, потерял интерес к проекту, не выдерживают критики и говорят о том, что господин Исраелян явно не владеет матчастью и предпочитает сотрясать воздух необоснованными догадками и ссылками на некие "экспертные круги", "некоторых парламентариев Ирана" и прочих мифических персонажей, с которыми иранист, видимо, вступает в контакт в состоянии крайне глубокого транса посредством третьего глаза.

Вишенкой на торте становится упоминание Исраеляном американских санкций в отношении Ирана и что они, де, могут помешать Азербайджану реализовать проект. После чего иранист с радостью начинает говорить о том, что Армении нужно срочно найти деньги на осуществление проекта по территории Армении.

Очевидная логическая ошибка Исраеляна настолько бросается в глаза и прямо кричит о глупости его аргументационной базы, что не тратя время на её обсуждение, хочется коснуться некоторых конкретных технических моментов.

Начнём с того, что маршруты через Азербайджан и Армению глупо сравнивать хотя бы потому, что они несопоставимы по проектным показателям. И всё дело в том, что у Азербайджана имеется вся необходимая инфраструктура, а финансирование строительства оставшейся части железной дороги Решт-Астара страна готова взять на себя как минимум на 50 процентов.

В целом, длительность строящего участка железной дороги Решт-Астара, которая является недостающим звеном проекта Север-Юг, составляет 164 километра, а стоимость - 1,1 миллиарда долларов, из которых 500 миллионов в виде кредита выделил Азербайджан. Буквально неделю назад, 23 мая, заместитель начальника отдела планирования и инвестиций Иранских железных дорог Нурулла Бейранванд сообщил Trend, что ИЖД планирует провести тендер на строительство участка железной дороги.

Бейранванд также особо отметил, что последние события вокруг т.н. называемой иранской ядерной сделки никак не скажутся на ходе работ.Что же есть у Армении, что она могла бы предложить Ирану? А ничего нет, в буквальном смысле слова. Нет даже единого проекта, по которому стороны могли бы договариваться. Все три предложенных варианта прокладки железной дороги крайне сложны ввиду специфики рельефа и отсутствия необходимой инфраструктуры. Средняя протяжённость всех трёх вариантов составляет 500 километров, а стоимость - около 3,2 миллиарда долларов, что в три раза больше, чем у aзербайджанского проекта.

На обсуждении бюджета 2018 года депутат от фракции Республиканской партии Армении, председатель комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Гагик Минасян, говоря о возможных источниках финансирования дороги, заявил, что на данный момент строительство железной дороги Армения-Иран экономически невыгодно.

"Строительство железной дороги должно быть финансово выгодно. Конечно, есть страны, которые реализуют большие проекты исключительно для достижения политических интересов. У Армении нет подобной возможности, чтобы на собственные средства реализовать такую политическую программу. Есть страны, которые могут содействовать строительству такой железной дороги, но у нас пока нет таких предложений. В экономическом плане расчеты таковы, что такие большие инвестиции не могут обеспечить доходы, способные покрыть расходы", - отметил депутат.

Так что исторический вердикт армянским потугам реализовать "Север-Юг" по территории Армении вынесли и в самом Ереване. Нет перспектив у этого маршрута и ввиду отсутствия прямого железнодорожного сообщения между Арменией и Россией, а дорога через Абхазию заработает ещё не скоро по очевидным причинам.

Исраелян высказал надежды на финансирование данного проекта диаспорой, однако и в этом направлении всё не так уж и гладко. Так, как передают армянские СМИ, известный деятель из диаспоры, председатель Форума армянских ассоциаций Европы Ашот Григорян считает, что Армения не заслуживает такого правительства. "Разве мы мечтали о таком правительстве, - вопрошает Григорян, - о таком премьере мечтала и заслуживает наша страна?".

Очевидно, что мечты завистников подобных Исраеляну несбыточны. Спустя время, им останется только прочитать о реализации Азербайджаном очередного грандиозного проекта, сгорая от зависти.

Как писал французский писатель и философ Ларошфуко, завидуют только тому, с кем не надеются сравняться. Видимо, в Ереване окончательно потеряли надежды на светлое будущее.

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