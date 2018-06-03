Тахир Керимли: Заявления двух проармянских конгрессменов против Азербайджана не могут повлиять на позицию США

Взгляды двух проамериканских конгрессменов против Азербайджана не могут оказать никакого влияния на позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сказал депутат Тахир Керимли, передает Day.Az, со ссылкой на Trend.

Депутат отметил, что Соединенные Штаты знают насколько важен "Южный газовый коридор" и считают, что этот проект благоприятен для США:

"Южный газовый коридор" является глобальным проектом и он меняет энергетическую карту мира. Поэтому Дональд Трамп в своем письме президенту Ильхаму Алиеву отметил важную роль Азербайджана в поставках газа в Турцию и Европу и подчеркнул необходимость продолжения азербайджано-американского сотрудничества. Это, конечно, не может радовать проармянских конгрессменов. Потому что они всегда поддерживают Армению и придерживаются проармянской позиции".

Открытие "Южного газового коридора" открывает дорогу для согласовывания между президентами Азербайджана и США глобальных проблем в будущем. В общем, нормальные отношения с Соединенными Штатами желательны для нашей страны".

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