Президент Ильхам Алиев принял главу Международной организации гражданской обороны - ФОТО

3 июня 2018 15:55

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны Владимира Кувшинова. 

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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