Президент Ильхам Алиев принял главу Международной организации гражданской обороны - ФОТО
3 июня 2018 15:55 180
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял генерального секретаря Международной организации гражданской обороны Владимира Кувшинова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
2 Июн. 21:15 71 093
-
2 Июн. 19:01 9 276
-
2 Июн. 21:52 7 526
-
2 Июн. 21:30 6 474
-
2 Июн. 21:45 5 850