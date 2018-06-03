Главу Туркменистана пригласили на открытие газопровода TANAP

Президенты Туркменистана и Турции Гурбангулы Бердымухамедов и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили вопросы интенсификации сотрудничества в топливно-энергетической сфере, говорится в сообщении туркменского правительства. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Эрдоган пригласил туркменского коллегу на открытие Трансанатолийского газопровода (TANAP), которое состоится в текущем месяце. Президент Туркменистана выразил благодарность за приглашение. Этот вопрос будет рассмотрен по дипломатическим каналам.

Богатый на углеводородные залежи Туркменистан готов поставить их на службу всеобщему прогрессу и устойчивого развития, приводятся в информации слова туркменского главы.

Туркменистан, обладающий более чем достаточными объёмами газа, чтобы удовлетворить все взятые на себя обязательства по имеющимся маршрутам и планируемым, выступает сторонником справедливого распределения энергоресурсов на основе баланса интересов страны-поставщика, страны-транзитёра и конечного потребителя, сказал по телефону Бердымухамедов.

Напомним, что Турция надеется на участие Туркменистана в проекте TANAP, так как играет ключевую энергетическую роль в регионе. Об этом ранее местным СМИ сказал посол этой страны Мустафа Капуджу.

"Проект TANAP очень важен для укрепления энергетической безопасности Европы, и все страны, по территории которых будет проложен газопровод, заинтересованы в Туркменистане как участнике проекта ЮГК (Южный газовый коридор)", - сказал дипломат.

Все заинтересованные стороны, как отметил Кападжу, в ожидании подписания Каспийской Конвенции и определения статуса Каспия.

Возможность проложить трубопровод из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря и поставлять туркменский газ в Европу через TANAP повысит рентабельность проекта, - сказал посол.

Напомним, что председатель госконцерна "Туркменгаз" Мырат Арчаев в начале мая на международном газовом конгрессе в Авазе обратил внимание на то, что Туркменистан продолжает работать над проектом строительства Транскаспийского газопровода.

"..Не снят с повестки дня и проект Транскаспийского газопровода", - сказал министр, отметив, что в Туркменистане в этом контексте уже проложен магистральный внутренний трубопровод Восток-Запад, ориентированный в том числе на экспортные поставки.

Переговоры по доставке туркменского газа в Европу ведутся с с 2011 года. Южный газовый коридор, включающий и Транскаспийский проект, остается приоритетом для ЕС.

В мае 2015 года была подписана Ашхабадская декларация по энергетике, подписанная министрами энергетики Азербайджана, Турции, Туркменистана и вице-президентом Европейской Комиссии по энергетическим вопросам Марошем Шефчовичем.

Проект прокладки 300-километрового газопровода по дну Каспия к берегам Азербайджана, как отмечали ранее заинтересованные стороны, является оптимальным для доставки туркменских ресурсов на европейский рынок. Далее туркменское топливо может попасть в Турцию, которая граничит с европейскими странами.

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