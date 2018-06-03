Великобритания выдвинет новые предложения по Brexit к июньскому саммиту ЕС

Великобритания уже к ближайшему саммиту ЕС выдвинет новые предложения по вопросам политики Brexit, предварительно их обнародовав. Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу BBC министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Я абсолютно уверен в том, что, когда подойдет время саммита, у премьер-министра будет набор отличных предложений, и что они найдут позитивный отклик у наших коллег в Европе", - сказал он.

По словам Джавида, данные предложения будут полностью соответствовать линии, обозначенной в предыдущих заявлениях Мэй. Глава МВД также выразил уверенность в том, что правительство еще до саммита обнародует программный документ с этими предложениями.

Время, выделенное Лондону и Брюсселю на согласование спорных позиций в вопросе выхода Великобритании из ЕС стремительно тает, вместе с тем у британского правительства возникли существенные проблемы в отношениях с властями ЕС при определении будущего таможенного режима между Соединенным Королевством с странами, остающимися в европейского сообществе. И хотя Джавид выразил убежденность в том, что сторонам удастся достичь итогового соглашения по Brexit, британское правительство, по его словам, все равно обязано подготовиться и к такому сценарию, который предусматривает выход страны из ЕС без итоговой сделки с Брюсселем.

При этом Джавид отверг обоснованность информации, содержащейся, по сведениям газеты The Sunday Times, в секретном докладе, подготовленном чиновниками для министра по вопросам Brexit Дэвида Дэвиса. Издание сообщило, что в этом докладе выдвинуты предположения, что в первый же день после Brexit без сделки в связи с острой нехваткой поставок будет парализована работа морского порта Дувра, откуда осуществляется паромное сообщение с континентом. Кроме того, по версии газеты, в течение двух дней магазины Шотландии и английского полуострова Корнуолл останутся без продуктов, в британских больницах через две недели закончатся медикаменты, а в конце второй недели после дня выхода в стране закончатся запасы бензина.