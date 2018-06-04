Армяне обстреляли позиции ВС Азербайджана из пулеметов и снайперских винтовок
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 79 раз.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Красносельского районов Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гушчу Айрым Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Немирли, Шыхлар, Баш Карвенд, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гараханбейли, Горган, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В штате Айова объявлен День Азербайджана
Грузинский провал Пашиняна - ПОДРОБНОСТИ
Пашиняна привели к власти западные спецслужбы - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ
Армяне пытаются купить Нобелевскую премию Пашиняну? - ПОДРОБНОСТИ
В позорной команде Никола Пашиняна появился "малыш" - ФОТО
-
3 Июн. 13:42 16 347
-
3 Июн. 19:15 9 013
-
3 Июн. 11:17 6 831
-
3 Июн. 23:29 6 441
-
3 Июн. 21:38 6 349