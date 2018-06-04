В Армении Николу Пашиняна прозвали Мюнхгаузеном

Оказывается, в современной Армении есть единомышленники барона Мюнхгаузена.

Все наверное помнят, что у легендарного Мюнхгаузена были весьма странные привычки. Одна из них - воевать с другими государствами. Например, он объявлял, что 17:50 начнется война с Англией, и не получив от англичан какого-либо ответа относительно объявленной войны, делал вывод, что победил.

Нужно отметить, что Мюнхгаузен на самом деле - образ вымышленный, может, собирательный и уподобленный, но все же вымышленный.

Но оказывается, у Мюнхгаузена есть последователи в реальной жизни и не гдк нибудь, а в Армении.

Как пишут армянские СМИ, премьер-министр РА Никол Пашинян постоянно "воюет". Он забыл о том, что является уже первым лицом страны и имеет административные рычаги и не переставая объявляет всевозможные "войны".

Причем другая сторона зачастую даже не участвует в объявленных премьер-министром "войнах", а в худшем случае игнорирует провокатора "войны".

К примеру, Никол Пашинян объявил "войну" олигарху-республиканцу Самвелу Алексаняну (" Лфик"), который никак на это не отреагировал. Несколько дней СНБ Армении осуществила непонятные действия на принадлежащих "Лфику" объектах. Он опять не отреагировал. После этого Никол Пашинян обратился с призывом к населению Армении, заявил о победе и попросил бойкотировать принадлежащие "Лфику" магазины. "Лфик" опять не отреагировал, однако продукты питания в принадлежащих ему магазинах подорожали, особенно мясо (до 20 процентов). Кто теперь победил в объявленной премьер-министром войне, и была ли война?

Или другой пример.

Члены команды премьер-министра Никола Пашиняна объявили "войну" мэру Еревана Тарону Маргаряну. Этот, в отличие от "Лфика", - намного более мощный индивид, и, пожалуй, именно поэтому не проигнорировал воинствующие призывы и приступил к "военным" действиям. В этом случае Тарон Маргарян, по большому счету, победил, однако эта победа далась ему за счет еще большего позора. Тем не менее, команда премьер-министра заявила об одержанной над Тароном победе также, и это - вопрос нескольких дней.

И, наконец, члены команды премьер-министра Никола Пашиняна в лице университетского "Рестарта" объявили войну ректору ЕГУ. Опять же война длилась недолго. Как только ЕГУ заявила об оказываемом на него политическом давлении, война завершилась. "Рестартовцы" заявили, что победили, в очередной раз опозорились и разошлись по домам.

О "войнах" и одержанных в них победах говорят все в команде Николы Пашиняна.

Начальник СНБ Армении Артур Ванецян, каждый день увеличивает число преступников, однако никого пока не задержал. Начальник государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян, постоянно говорит о проверках, но избегает проверить кого-либо.

Секретарь СНБ Армен Григорян, будучи против присутствия 102-й российской военной базы в Армении, избегает говорить о способах ее вывода.

Министр диаспоры Мхитар Айрапетян, заявляет о множестве выявленных беззаконий, но однако не обратился в правоохранительные органы относительно возбуждения уголовного дела.

Одним словом, армяне имеют "воюющие" власти. Они "воюют" против всех и вся. Дело в том, что они либо изначально знают, что их "войны" фиктивные и просто создают иллюзию, либо в действительности не владеют ситуацией. В результате мишени этих "войн", в основном не реагируя на "воинственные" призывы и действия, продолжают оставаться на своих местах, а власть, заявляя о своих победах, тем не менее, остается неудовлетворенной.

В соцсетях уже пишут, что целесообразнее прочитать приключения Мюнхгаузена, нежели смотреть прямые трансляции армянских чиновников. Поскольку истории о Мюнхгаузене раскроют для армян самое главное - каким не должно быть государство.

Садиг Ахмедов