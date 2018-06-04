Закир Гасанов едет на переговоры в Россию

4 июня 2018 12:05

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов примет участие в очередном заседании Совета министров обороны стран СНГ в Республике Тыва (РФ).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании, которое пройдет с 5 по 7 июня в городе Кызыл, будут обсуждены различные аспекты вопросов военного сотрудничества.

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