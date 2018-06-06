Революцию в Армении сделал Запад - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

Негативное восприятие текущих политических процессов в Армении нарастало уже давно, и помимо влияния западных программ, информационных ресурсов и разведок, это было связано с объективной реакцией населения на сложную социально-экономическую обстановку в республике и застой в руководстве.

Такое мнение высказал Day.Az известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, на всем этом, западным спецслужбам удалось технологично срежиссировать уличные процессы.

"В итоге к власти пришел политик, во многом ориентирующийся на мнение европейских и американских центров, а в новом правительстве Армении появилось много представителей различных западных проектов и программ, участников НКО, финансировавшихся из соответствующих фондов. Зачастую это непрофессионалы госуправления, однако, де-факто нынешнее правительство Армении имеет явную прозападную направленность", - сказал политолог, добавив, что. Армения - превращается в антироссийский, антитурецкий, антиазербайджанский плацдарм в руках Запада

"Это вероятная цель, к которой нынешнее руководство страны будет вести развитие внешней политики.

На данный момент Пашинян пытается всячески балансировать между Россией и Западом, опасаясь, что может прогореть на жёсткой антироссийский риторике.Но эта позиция не окончательная, поскольку он все-таки ставленник запада.В свое время Запад выбил Грузию из рук России, и такой же сценарий уготовлен им Армении", - считает эксперт.

По его словам, популистские заявления, а также лозунги антироссийской направленности, с которыми выходят протестанты на улицах Еревана, о необходимости выхода страны из ОДКБ, ЕАЭС и прочих евразийских проектов, направлены против интересов самой Армении.

"Реальность в том, что эйфория в Армении рано или поздно пройдет, а проблемы финансовые, экономические нужно решать здесь и сейчас. Запад этого делать не будет, а без российской поддержки, Армении нен выжить.

Поэтому бессмысленные иллюзии о развороте в сторону запада, не спасут армянскую экономику, она всегда будет зависеть исключительно от российской поддержки,- финансовой, политической, и любой другой", - резюмировал наш собеседник.

Матанат Насибова

Матанат Насибова