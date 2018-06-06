Революцию в Армении сделал Запад - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

6 июня 2018 07:15

Негативное восприятие текущих политических процессов в Армении нарастало уже давно, и помимо влияния западных программ, информационных ресурсов и разведок, это было связано с объективной реакцией населения на сложную социально-экономическую обстановку в республике и застой в руководстве.

В Армении хаос и раскол еще впереди - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

 

Такое мнение высказал Day.Az известный российский политтехнолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

По его словам, на всем этом, западным спецслужбам удалось технологично срежиссировать уличные процессы.

"В итоге к власти пришел политик, во многом ориентирующийся на мнение европейских и американских центров, а в новом правительстве Армении появилось много представителей различных западных проектов и программ, участников НКО, финансировавшихся из соответствующих фондов. Зачастую это непрофессионалы госуправления, однако, де-факто нынешнее правительство Армении имеет явную прозападную направленность", - сказал политолог, добавив, что. Армения - превращается в антироссийский, антитурецкий, антиазербайджанский плацдарм в руках Запада

Пашиняна привели к власти западные спецслужбы - РОССИЙСКИЙ ЭКСПЕРТ

"Это вероятная цель, к которой нынешнее руководство страны будет вести развитие внешней политики.

На данный момент Пашинян пытается всячески балансировать между Россией и Западом, опасаясь, что может прогореть на жёсткой антироссийский риторике.Но эта позиция не окончательная, поскольку он все-таки ставленник запада.В свое время Запад выбил Грузию из рук России, и такой же сценарий уготовлен им Армении", - считает эксперт.

По его словам, популистские заявления, а также лозунги антироссийской направленности, с которыми выходят протестанты на улицах Еревана, о необходимости выхода страны из ОДКБ, ЕАЭС и прочих евразийских проектов, направлены против интересов самой Армении.

"Реальность в том, что эйфория в Армении рано или поздно пройдет, а проблемы финансовые, экономические нужно решать здесь и сейчас. Запад этого делать не будет, а без российской поддержки, Армении нен выжить.

Поэтому бессмысленные иллюзии о развороте в сторону запада, не спасут армянскую экономику, она всегда будет зависеть исключительно от российской поддержки,- финансовой, политической, и любой другой", - резюмировал наш собеседник.

Матанат Насибова

Матанат Насибова

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