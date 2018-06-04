Пашинян надеется выманить в Армению Роберта Кочаряна

Как пишут армянские СМИ со ссылкой на информированные источники, в ближайшее время Роберт Кочарян будет допрошен по делу 1-го марта.

Речь о расстреле акции протеста 1 марта 2008 года, в ходе которого были убиты 10 человек, многие были ранены и задержаны. В текущем году исполнилось 20 лет этой трагедии, до сих пор не раскрытой до конца, со множеством белых пятен и секретов.

"Айкакан жаманак" напоминает, что на следующий день после парламентских слушаний по делу 1-го марта, организованных по инициативе парламентской фракции "Выход", Никол Пашинян обратился к генпрокурору РА с требованием приложить к уголовному делу доклад Группы по сбору фактов "Вовлеченность армии в события 1, 2 марта", а также допросить в рамках уголовного дела 2-го президента РА Роберта Кочаряна. Однако прокуратура дала ход только одному заявлению Пашиняна, а по части допроса Роберта Кочаряна отметила, что основание для этого отсутствует. Пашинян в своем заявлении, отправленном в Генпрокуратуру, отметил пункты, на основании которых следует допросить Роберта Кочаряна. Он потребовал выяснить, откуда взялись обвинения, озвученные Кочаряном, о том, что протестующие стреляли в солдат.

В свою очередь, руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян назвал Пашиняна главным провокатором и организатором событий 1 марта. "Честно говоря, действия Пашиняна меня совершенно не интересуют. Но пользуясь случаем, скажу, что "благодаря" ему я стал свидетелем самой циничной картины в нашей новейшей истории: главный провокатор и организатор беспорядков "1-го марта" организовал в Национальном собрании слушания по делу "1-го марта" и вел заседание, сидя в кресле председателя НС", - сказал Согомонян.

Теперь, когда Пашинян уселся в кресло даже не председателя парламента, а премьер-министра, он намерен полностью раскрыть дело. И первым шагом к этому должен стать допрос Роберта Кочаряна, которому премьер собирается задать свой главный вопрос: откуда он узнал о том, что митингующие стреляли в правоохранителей?

Как говорится, вопрос, конечно, интересный, но согласится ли Кочарян в этом участвовать и удастся ли премьеру заманить его в Армению и привлечь к ответственности - это интереснее во сто крат.

Султан Керим