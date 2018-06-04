"Революция" Пашиняна обошлась в четверть миллиона долларов - СОЦСЕТИ

Никол Пашинян подсчитал, во сколько ему обошлась его "бархатная революция".

Отчет о средствах, которые ему жертвовали в период "бархатной революции, он выложил в своем Facebook.

Список состоит из 48 страниц формата А4. Минимальная сумма, внесенная в поддержку революции, составила 5 драмов (1 цент). Уточняется, что сделал перевод некто Ас из США. Пусть ему будет стыдно. А крупнейшим переводом была сумма в 1 миллион 955 тысяч драмов (4135 долларов). В последнем случае отправитель не сообщается. Чтоб не сглазили.

В результате организаторам переворота пожертвовали 73 миллиона 589 тысяч 894 драма (около 152 тысяч 559 долларов), 51 910 долларов США (около 25 миллионов 20 тысяч 620 драмов), 14 тысяч 344 евро (около 8 миллионов 91 тысяч 357 драмов), 2 миллиона 48 тысяч 408 рублей (16 миллионов 141 тысяч 455 драмов).

В общей сложности сумма составила - 122 миллиона 843 тысячи 326 драмов (около 254 тысяч 861 доллара).

Не густо. Тем не менее, раз уж пошла такая честность, премьеру Армении не мешало бы заодно и отчитаться о том, куда все это потрачено. Это было бы куда интереснее.

Султан Керим