Президент Ильхам Алиев удостоил работников водного хозяйства и мелиорации почетных званий и наград

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" группе работников водного хозяйства и мелиорации за плодотворную деятельность в этой сфере. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Глава государства также подписал распоряжение о награждении группы работников водного хозяйства и мелиорации орденом "Труд" третьей степени и медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации.