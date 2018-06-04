Президент Ильхам Алиев удостоил работников водного хозяйства и мелиорации почетных званий и наград

4 июня 2018 18:53

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о присвоении почетного звания "Заслуженный инженер" группе работников водного хозяйства и мелиорации за плодотворную деятельность в этой сфере. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Глава государства также подписал распоряжение о награждении группы работников водного хозяйства и мелиорации орденом "Труд" третьей степени и медалью "Терегги" за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации.

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