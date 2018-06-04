Минобороны о совместных азербайджано-турецких учениях - ФОТО

4 июня 2018 19:45

Личный состав и бронетехника Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в совместном турецко-азербайджанском широкомасштабном учении, прошедшем в городе Карс, вернулись в пункт постоянной дислокации в Нахчыване, говорится в сообщении минобороны Азербайджана в понедельник. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В последний день совместных учений был проведен "День высокопоставленных гостей".

В мероприятии приняли участие делегации во главе с командующим 3-й Армией Вооруженных сил Турции генералом армии Исмаилом Сердар Савашом и заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Керемом Мустафаевым.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az