Минобороны о совместных азербайджано-турецких учениях - ФОТО

Личный состав и бронетехника Отдельной общевойсковой армии, участвовавшие в совместном турецко-азербайджанском широкомасштабном учении, прошедшем в городе Карс, вернулись в пункт постоянной дислокации в Нахчыване, говорится в сообщении минобороны Азербайджана в понедельник. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В последний день совместных учений был проведен "День высокопоставленных гостей".

В мероприятии приняли участие делегации во главе с командующим 3-й Армией Вооруженных сил Турции генералом армии Исмаилом Сердар Савашом и заместителем министра обороны Азербайджана - командующим Отдельной общевойсковой армией генерал-лейтенантом Керемом Мустафаевым.