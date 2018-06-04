Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О свободной экономической зоне Алят"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о применении закона "О свободной экономической зоне Алят".

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов и актов Президента Азербайджана в соответствие с законом "О свободной экономической зоне Алят" и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим законом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с законом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из этого закона.

Полномочия соответствующих исполнительных органов, предусмотренных в статьях 1.0.1, 1.0.5, 2, 5.0, 6.2.11, 7.1, в первых и вторых предложениях статьи 7.4 и статье 19.1 закона "О свободной экономической зоне Алят", будут осуществляться Президентом Азербайджана.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с законом "О свободной экономической зоне Алят" и проинформировать Кабинет министров.