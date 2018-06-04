Вугар Рагимзаде: Россия должна быть более внимательной в вопросе нагорно-карабахского конфликта

Время от времени мы становимся свидетелями случаев предвзятости в деятельности Минской группы ОБСЕ, осуществляющей посредническую миссию в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также стран-сопредседателей в отношении к конфликту. Конечно, это недопустимо. Потому что Минская группа должна быть посредником в урегулировании конфликта, не должна защищать какую-то сторону, в частности интересы оккупанта, не должна его поддерживать. К сожалению, несправедливость, равнодушное отношение затягивает урегулирование этого конфликта, приводит к тому, что не достигаются конкретные результаты.

Об этом в понедельник сказал член правления Совета прессы, главный редактор газеты İki sahil Вугар Рагимзаде, комментируя искажение ответа заместителя директора Департамента информации и печати МИД России Артема Кожина на вопрос в связи с нагорно-карабахским конфликтом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рагимзаде отметил, что последующее "редактирование" на сайте МИД его ответа на вопрос вызывает сожаление.

"К сожалению, МИД России изменил слова Артема Кожина о том, что "громкие заявления, не соответствующие путям урегулирования нагорно-карабахского конфликта, определенным ОБСЕ, неконструктивны", сделал азербайджанского журналиста объектом критики. Интересно, в чем причина? Или МИД России робеет перед Пашиняном? Может, за этим заявлением стоят другие неизвестные детали?", - сказал главный редактор.

"Мы время от времени становимся свидетелями такого рода предвзятого отношения МИД России к Азербайджану и выражаем свой протест. Считаю, что Россия, как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, в вопросах, связанных с нагорно-карабахским конфликтом, должна быть более внимательной и чуткой, должна соблюдать принципы справедливости, не допускать двойных стандартов", - добавил Рагимзаде.

Напомним, что журналист информационного агентства Trend первого июня во время брифинга в министерстве иностранных дел Российской Федерации задал заместителю директора Департамента информации и печати МИД Артёму Кожину следующий вопрос:

"В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. И в связи с этим вопрос: на ваш взгляд, насколько вообще подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?"

На данный вопрос представитель МИД России ответил буквально следующее:

"Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны. Вот я бы сказал так".

Соответствующий материал с отрывком видеозаписи брифинга был размещён на сайте Trend в 14:58 по бакинскому времени. Материал, как и видеозапись, доступны на нашем сайте и сейчас.

Однако спустя час при публикации стенограммы брифинга на официальном сайте МИД РФ слово "вообще" в ответе Кожина по какой-то необъяснимой причине было заменено словом "ваши", в результате чего была полностью искажена суть высказывания российского дипломата.