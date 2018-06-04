Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в церемонии открытия выставки "Заповедник моды" - ФОТО

4 июня в Центре Гейдара Алиева в представлении Фонда Александра Васильева состоялась церемония открытия выставки под названием "Заповедник моды".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, с выставкой ознакомилась вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Президент Фонда Александра Васильева, коллекционер, историк моды, искусствовед Александр Васильев рассказал на церемонии открытия о концепции выставки.

Подчеркнув, что рад видеть на церемонии открытия второй выставки в столь прекрасном месте - в Центре Гейдара Алиева такое огромное количество людей, Александр Васильев отметил, что тема нынешней выставки близка Азербайджану. Это связано с живописной природой Азербайджана. "Ваша страна находится рядом с морем. Здесь прекрасные горы, леса", - сказал коллекционер, подчеркнув, что Азербайджан обладает богатой флорой и фауной. Отметив, что дизайнеры всегда восхищались природой, Александр Васильев добавил, что природа являлась источником вдохновения на протяжении многих веков. "Наша выставка также расскажет, как на протяжении четырех веков - в XVIII- XXI веках мода отразила всю ту красоту, которая находится вокруг нас", - сказал Александр Васильев. Он отметил, что цвета распустившихся цветов, замечательные оттенки зелени, животные, обитающие в горах, саваннах, джунглях или пустынях, морские обитатели - рыбы, крабы, жемчуга, кораллы, медузы, морские коньки - все это находит отражение в творчестве художников. А насекомые - бабочки, жуки всегда лучше, чем любое дизайнерское платье.

Александр Васильев: У природы есть божественный закон

Президент Фонда Александра Васильева подчеркнул в своем выступлении, что у природы есть божественный закон - в ней нет безвкусицы. Все растения и животные прекрасны по своему. Всевышний наделил их необходимыми чертами и атрибутами, и все это нашло отражение в сегодняшней выставке. Было отмечено, что для того, чтобы сберечь окружающую среду на выставке намеренно не представлены хранящиеся в Фонде меха, экспонируется лишь их имитация. По словам Александра Васильева, его пиджак с принтом "жираф" изготовил дизайнер, куратор нынешней выставки Кирилл Гасилин.

Коснувшись истории создания выставки, коллекционер сказал: "Выставка создана три года назад. Она была представлена в Риге - в Национальном музее декоративного искусства Латвии, затем в Вильнюсе - в Национальном музее декоративного искусства Литвы. Но специально для Баку мы создали нечто новое: мы нашли новые платья, отреставрировали старинные". Отметив, что выставка является настоящим подарком для бакинцев, а также посещающих город людей, любящих моду, Александр Васильев выразил уверенность в том, что все получат удовольствие.

Выставка посвящена единству природы и моды. В экспозиции представлено около 400 экспонатов, относящихся к XVIII-XXI векам, в том числе обувь, сумки, шляпы, предметы украшения и пр.

Выставка, объединяющая природу, историю и моду в одном пространстве, состоит из нескольких разделов. Здесь представлены образцы моды, вдохновленные темами джунглей и саванны, моря и лесов, а также других чудес природы.

Декорация выставочного зала также богата элементами природы в соответствии с темой.

На выставке представлены экспонаты таких известных брендов, как Paco Rabanne, Christian Dior, Elsa Schiaparelli, Lanvin, Givenchy, Thierry Mugler и пр. В экспозиции демонстрируются костюмы из личного гардероба легендарной модели прошлого века Беттины Грациани, американской актрисы Ширли Маклейн и других знаменитостей.

Выставка продлится до 2 декабря.

Напомним, что это - вторая выставка, представленная Фондом Александра Васильева в Центре Гейдара Алиева. На выставке "Модернизм и мода", продолжавшейся с 5 октября 2017 года по 29 апреля 2018 года, были представлены одежда и аксессуары, относящиеся к 1960-м годам.