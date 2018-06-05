Мэр Вашингтона подписала распоряжение в связи со 100-летним юбилеем АДР - ФОТО
Мэр столицы США Вашингтона Мюриэл Боузер подписала распоряжение в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР), говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении отмечается создание 28 мая 1918 года АДР - первого светского парламентского государства в истории мусульманского Востока, а также признание его со стороны других демократических государств, в том числе США.
Подчеркивается, что в течение последних 25 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, и в настоящее время является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.
В заявлении также отмечается, что посольство Азербайджана в США сотрудничает с городом Вашингтон и вносит свой вклад в разнообразие образования и культуры города.
В заключение мэр Мюриэл Боузер объявляет в Вашингтоне Национальный день Азербайджана.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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