Мэр Вашингтона подписала распоряжение в связи со 100-летним юбилеем АДР - ФОТО

Мэр столицы США Вашингтона Мюриэл Боузер подписала распоряжение в связи со 100-летним юбилеем Азербайджанской Демократической Республики (АДР), говорится в сообщении посольства Азербайджана в США, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении отмечается создание 28 мая 1918 года АДР - первого светского парламентского государства в истории мусульманского Востока, а также признание его со стороны других демократических государств, в том числе США.

Подчеркивается, что в течение последних 25 лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, и в настоящее время является стратегическим партнером и союзником США в Каспийском регионе.

В заявлении также отмечается, что посольство Азербайджана в США сотрудничает с городом Вашингтон и вносит свой вклад в разнообразие образования и культуры города.

В заключение мэр Мюриэл Боузер объявляет в Вашингтоне Национальный день Азербайджана.