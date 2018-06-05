Поездка Президента Ильхама Алиева в Геранбойский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
14:31
5 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Музея флага в Геранбое.
Об этом сообщает Day.Az.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия музея.
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14:13
5 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Геранбойском районе подстанции "Делимеммедли" мощностью 2x40 мегаватт/ампер(мВА), на которой установлены два трансформатора, каждый мощностью в 40 мегавольт-ампер.
Об этом сообщает Day.Az.
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13:30
5 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в городе Геранбой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства возложил цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.
Глава Исполнительной власти Геранбойского района Низамеддин Гулиев проинформировал главу государства о проделанной за последнее время в районе работе. Было отмечено, что в парке, носящем имя Общенационального лидера Гейдара Алиева, созданы всесторонние условия для отдыха жителей и гостей района.
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13:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автомобильной дороги Делимеммедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
Было отмечено, что ширина проезжей части дороги протяженностью 20 километров составляет шесть метров. Дорога четвертой технической категории является двухполосной.
Строительство автомобильной дороги Делимеммедли-Муздурлар-Гырыглы было осуществлено в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2017 году. Реконструкция дороги завершилась в мае 2018 года. Эта дорога соединяет 15 пунктов, в которых проживает 15 тысяч человек.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.
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11:49
5 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Общества с ограниченной ответственностью "Регион Агро" в Геранбойском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр экономики Шахин Мустафаев проинформировал главу государства о предприятии.
Президент Азербайджана встретился с коллективом предприятия.
В заключение было сделано фото на память.
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10:28
5 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в рамках поездки в Геранбойский район принял участие в открытии автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут.
За последние 15 лет под руководством Президента Ильхама Алиева в нашей стране реализованы исторические проекты по реконструкции дорожной инфраструктуры на современном уровне, являющейся одним из важных элементов социально-экономического развития. В соответствии с поручениями и указаниями главы государства за последние годы осуществлены важные проекты по реконструкции сельских дорог, доведению существующих дорог до современного уровня. Один из таких проектов - это автомобильная дорога Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут. В соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 30 апреля этого года началось строительство этой дороги.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
Было сообщено, что общая протяженность автомобильной дороги Делимеммедли-Гушчулар-Фахралы-Гурбанзаде-Алпоут, соединяющей 5 пунктов с населением 12 тысяч человек, составляет 14 километров, а ширина проезжей части - 6 метров. Двухполосная дорога имеет четвертую техническую категорию. В рамках проекта проложены 212 погонных метров железобетонных водоотводных труб различного диаметра, установлены дорожные знаки и информационные табло. Строительство дороги было осуществлено на высоком уровне, за короткий срок и при соблюдении всех технических показателей. Эта дорога обеспечит удобное передвижение жителей, а также создаст возможность передвигаться в любом направлении республики посредством автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией. Строительство автомобильной дороги наряду с улучшением транспортного сообщения 5 населенных пунктов с районным центром, также сыграет важную роль в развитии экономики и сельского хозяйства в этом регионе.
Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.
В заключение было сделано фото на память.
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