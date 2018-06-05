Поездка Президента Ильхама Алиева в Геранбойский район - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник принял участие в открытии после реконструкции и восстановления автомобильной дороги Делимеммедли-Муздурлар-Гырыглы в Геранбойском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Было отмечено, что ширина проезжей части дороги протяженностью 20 километров составляет шесть метров. Дорога четвертой технической категории является двухполосной.

Строительство автомобильной дороги Делимеммедли-Муздурлар-Гырыглы было осуществлено в соответствии с распоряжением, подписанным Президентом Ильхамом Алиевым в 2017 году. Реконструкция дороги завершилась в мае 2018 года. Эта дорога соединяет 15 пунктов, в которых проживает 15 тысяч человек.

Глава государства разрезал ленту в знак открытия дороги.

В заключение было сделано фото на память.