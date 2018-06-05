По инициативе Фонда Гейдара Алиева Всемирный день защиты детей был отмечен в Пакистане - ФОТО

В продолжение проектов гуманитарного и социального направления, осуществляемых в Пакистане по инициативе и при поддержке президента Фонда Гейдара Алиева, Первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой, в связи с отмечаемым 1 июня Всемирным днем защиты детей, а также месяцем Рамазан были организованы ифтар для детей с ограниченными возможностями здоровья и церемония вручения подарков.

Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в Пакистане, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

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