Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в Национальном форуме молодежи, посвященном вопросам окружающей среды

5 июня 2018 12:20

Во вторник в Бакинском Конгресс-центре открылся Национальный форум молодежи, посвященный теме "Аспекты окружающей среды Повестки 2030".

В Форуме принимает участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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