Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева принимает участие в Национальном форуме молодежи, посвященном вопросам окружающей среды
5 июня 2018 12:20 635
Во вторник в Бакинском Конгресс-центре открылся Национальный форум молодежи, посвященный теме "Аспекты окружающей среды Повестки 2030".
В Форуме принимает участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA, посол доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) Лейла Алиева.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
4 Июн. 21:59 18 889
-
4 Июн. 17:41 11 020
-
4 Июн. 21:45 8 483
-
4 Июн. 22:15 6 630
-
4 Июн. 16:25 6 528