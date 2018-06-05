Формат сотрудничества Азербайджан-Турция – Грузия важен для обеспечения безопасности в регионе - МНЕНИЕ ИЗ ТБИЛИСИ

Грузия имеет дружественные отношения с соседним Азербайджаном и готова к более тесному взаимодействию с Турцией, в рамках трехстороннего формата сотрудничества.

Об этом сказал Day.Az известный грузинский эксперт - международник Арчил Сихарулидзе, комментируя заявления грузинской стороны на проходящей в Тбилиси конференции "Азербайджан-Турция-Грузия.

"Существующие отношения между Грузией, Азербайджаном и Турцией больше, чем партнерские, это партнерство между тремя странами является кислородным коридором между Востоком и Западом. Грузия, Турция и Азербайджан предлагают альтернативные пути сотрудничества между Востоком и Западом", - сказал советник по международным связям президента Грузии Тенгиз Пхаладзе. .

По словам грузинского эксперта, отношения между Грузией, Азербайджаном и Турцией всегда носили дружественный характер, а после запуска железнодорожного проекта Баку-Тбилиси-Карс, они обрели особую значимость.

"Данный проект стал импульсом для развития трехсторонних связей между региональными странами, и что особенно важно, полностью отвечает интересам стратегического партнерства каждой из них.

Параллельно существующий формат Турция-Азербайджан-Грузия представляет серьезную значимость для сохранения безопасности и стабильности в регионе.

Грузия намерена расширить связи в военной сфере, и как пример тому можно привести военное сотрудничество с Азербайджаном через программы, реализуемые на двусторонней основе, в рамках НАТО, а также в формате военных структур Азербайджан-Турция-Грузия.

Значимым фактором в этом смысле является документ о плане двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии. Полагаю, что в будущем, такого рода соглашения могут быть подписаны и в трехстороннем формате с участием турецкой стороны", - сказал грузинский аналитик.

Далее политолог Арчил Сихарулидзе привлек внимание к трехсторонним встречам на уровне президентов, министров иностранных дел, а также других официальных лиц стран.

"Проведение встреч в треугольнике Турция-Азербайджан-Грузия архи важно,поскольку такие форматы необходимы для координации геополитических процессов, происходящих в регионе, для обеспечения его стабильности и безопасности", - сказал наш собеседник.

Матанат Насибова