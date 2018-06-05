Журналист Тарасов на тропе войны, с азербайджанской разведкой в Москве

Бойцы невидимого фронта "армянского влияния" в российских СМИ из числа руководства ИА "Регнум", вместе с известным, проплаченным Ереваном обозревателем Станиславом Тарасовым опубликовали очередной перл под названием "Зачем Баку провел операцию Trend против МИД России".

Напомним, что журналист информационного агентства Trend первого июня во время брифинга в министерстве иностранных дел Российской Федерации задал заместителю директора Департамента информации и печати МИД Артёму Кожину следующий вопрос:

"В одном из своих недавних интервью премьер-министр Армении заявил, что переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта невозможны без участия незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. И в связи с этим вопрос: на ваш взгляд, насколько вообще подобные заявления осложняют процесс урегулирования и мешают сторонам найти общий язык?"

На данный вопрос представитель МИД России ответил буквально следующее:

"Ну, вообще громкие заявления, которые не укладываются в соответствующие рельсы, которые заложены, в частности, ОБСЕ по этому вопросу, наверное, неконструктивны. Вот я бы сказал так".

Однако, спустя час при публикации стенограммы брифинга на официальном сайте МИД РФ слово "вообще" в ответе Кожина по какой-то необъяснимой причине было заменено словом "ваши", в результате чего была полностью искажена суть высказывания российского дипломата.

В своей статье Тарасов, стараясь навести "тень на плетень", дает интересную трактовку происхождения вопроса, заданного в стенах МИД России. Став на тропу войны в целях защиты очередного ереванского хозяина - Пашиняна, Тарасов восклицает "Азербайджанская журналистика работает в Москве как разведка". По "шпионской" версии Тарасова, аккредитованные при МИД России азербайджанские журналисты при общении с официальными лицами используют какие-то известные только ему "своеобразные приемы, чтобы прощупать позицию Москвы по тем или иным вопросам". Далее противореча своей же джеймсбондовской версии, Тарасов переходит на нравоучения: "Сотрудники СМИ должны быть максимально корректными при цитировании официальных представителей власти, особенно иностранной, чтобы не нарываться на международный скандал". Странно, но факт - российские читатели ничего не смогут найти в статьях Тарасова о событиях 1977 г., когда 8 января в Москве армянские террористы один за другим осуществили серию террористических актов, в которых погибло 7 человек, 37 было ранено. Или когда 8 апреля 1991 г. в городе Ростов армянскими террористами был убит подполковник МВД Владимир Блахотин. Только за последние 30 лет различные армянские террористические группировки и спецслужбы Армении осуществили более 200 террористических актов, совершили около 70 политических убийств, осуществили более 40 покушений и т.п. Многочисленные свидетельства показывают, что в ходе истории армяне для завоевания покровительства России представлялись преданными друзьями русских, а с другой стороны, как предоставлялась возможность, учиняли грабежи, террор и массовые убийства не только азербайджанцев, но и русских, и евреев.

Вызывает удивление избирательная позиция господина Тарасова, который, выступая с необоснованными обвинениями в адрес журналиста информационного агентства Trend, не удосужился предъявить хоть какой-то материал в отношении армянских террористов или обосновавшихся в Москве многочисленных сотрудников спецслужб Армении. С подобными субъектами "армянского розлива" для своих опусов, он может быть знаком, по совместной работе в ИА "Регнум" или других российских изданиях.

Руководитель экспертного совета

"Baku Network"

Доктор философии Эльхан Алескеров

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