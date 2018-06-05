Азербайджан и Всемирная организация интеллектуальной собственности подписали важный документ - ФОТО

Правительство Азербайджана и Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO) подписали меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности Френсис Гарри.

Вице-премьер Али Ахмедов отметил, что развитие сферы интеллектуальной собственности в Азербайджане и расширение международного сотрудничества в данной области являются приоритетными задачами. Было подчеркнуто, что наша страна поддерживает проекты, осуществляемые Всемирной организацией интеллектуальной собственности, и заинтересована в развитии дальнейшего сотрудничества.

Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, генеральный директор Френсис Гарри высоко оценил поддержку нашей страны проектов, осуществляемых Всемирной организацией интеллектуальной собственности. Гость подчеркнул значимость дальнейшего развития сотрудничества.

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