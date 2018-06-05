Министр обороны Армении обвинен в предательстве из-за Нахчывана - ПОДРОБНОСТИ

Впервые за многие годы министр обороны Армении произнес что-то внятное и логичное - и немедленно получил за это оплеуху.

Назначенный Николом Пашиняном глава оборонного ведомства Давид Тоноян стал сегодня в Армении антигероем. А все потому, что неожиданно разумно высказался относительно дислокации азербайджанских войск на границе Нахчывана с Арменией.

Напомним, что в ответ на вопрос о передвижении ВС Азербайджана своих позиций, Таноян ответил достаточно адекватно, а не так, как принято в Армении - с истерикой, домысливанием фактов и угрозами.

"Никакого беспокойства нет, все находится под контролем. На самом деле азербайджанцы установили новую позицию на своей же территории", - сказал Тоноян журналистам после заседания правительства.

Министр отметил, что нужно трезво оценивать ситуацию, и Минобороны никакой проблемы в этом не видит.

Мирно отреагировал министр и на напоминание о якобы подтягивании Азербайджаном сил на линию соприкосновения в дни беспорядков в Армении. "Думаю, больше беспокойства было со стороны азербайджанских сил на фоне внутриполитической ситуации в Армении, опасались провокации", - таким ответом он поверг в шок журналистов, ожидавших совсем иного ответа.

Давид Тоноян сказал то, что должен был бы сказать министр обороны Азербайджана! - возмущается издание "Голос Армении", аналитики которого утверждают, что на нахчыванской границе азербайджанская сторона заняла в эти дни втихую гораздо большую территорию, чем в апреле 2016-го в Карабахе.

В Армении на самом деле не понимают, как такое могло быть произнесено из уст главы МО, ведь это самое настоящее "оправдание" действий Баку, а попросту - предательство.

"Сегодня общественности стараются внушить, пусть и невнятно, что ничего страшного в Нахчыване не произошло, поскольку Баку "всего лишь" провел передислокацию на своей территории. А если завтра Баку продвинется в направлении Агдама? Есть гарантия, что ведомство, возглавляемое нашим большим профессионалом и умничкой, не заявит, что ничего особого не происходит, поскольку Баку действует на своей территории?" - рвет и мечет "ГА".

В принципе, армянские аналитики совершенно правы. Агдам, как и прочие захваченные Арменией территории, принадлежит Азербайджану, и он имеет полное, международно подтвержденное право действовать на них по своему усмотрению. И перемещать свои позиции на собственной границе он также имеет полное право. Удивительно, что министр обороны Тоноян это понимает. Услышать подобное от прежних глав МО было бы нереально. Взять хотя бы того же Сейрана Оганяна, который открывал рот только для того, чтобы изрыгать угрозы и морочить голову армянам сказками о "мощи" их армии. Нелишне напомнить, что в дни апрельских боев этот миф был позорно развенчан, когда азербайджанские солдаты буквально смели так называемую "линию обороны Оганяна", считавшуюся совершенно неприступной.

Но не стоит думать, что официальный Ереван изменил свой взгляд на карабахский конфликт. Нет, конечно. Изменилась не позиция Еревана, а атмосфера вокруг процесса урегулирования. Причем, в неожиданную для Армении сторону. Не случайно в армянских СМИ снова и снова напоминают, что президент США направил азербайджанскому лидеру два поздравительных письма, не написав при этом премьеру Армении ни одного. Этот факт еще долго будет обсуждаться и анализироваться в соседней стране. После "бархатной революции" Пашиняна там ожидали совсем другого отношения со стороны Вашингтона.

И теперь в Армении обеспокоены, складывая из различных фактов и заявлений неутешительную картину, в которую последние высказывания Тонояна вписываются как нельзя лучше.

Зульфугар Ибрагимов