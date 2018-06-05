ОБСЕ прокомментировала заявление армянской стороны от имени организации

Исключительно сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут выступать от имени сопредседателей.

Об этом сказали "Москва-Баку" в ОБСЕ, комментируя недавнее заявление армянской стороны о том, что непосредственное участие в переговорах незаконного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, якобы даст возможность обеспечить устойчивый мир и что об этом якобы даже говорили сопредседатели Минской группы ОБСЕ, передает Day.Az.

Ранее глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что для международной общественности подобные несерьезные и необоснованные заявления Армении в очередной раз являются свидетельством того, что в процессе урегулирования конфликта Армения проводит деструктивную политику, занимается популизмом и политической авантюрой.

"Стороной конфликта, несущей международную правовую ответственность за применение силы против Азербайджана и военную оккупацию его территорий, является именно Армения. И то, что Азербайджан более 25 лет ведет переговоры с захватчиком - Арменией, является самой большой уступкой стране-агрессору. Прекращение политики оккупации и этнической чистки и вывод войск с оккупированных азербайджанских земель согласно требованиям резолюций Совбеза ООН обеспечат установление мира и безопасности в регионе", - отметил Гаджиев.

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