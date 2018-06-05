Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Геранбое
5 июня 2018 18:10 99
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в городе Геранбой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно распоряжению, для строительства жилого здания на 40 квартир с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоэтажных зданий, находящихся в аварийном состоянии в городе Геранбой, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Геранбойского района будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!