Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Геранбое

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в городе Геранбой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства жилого здания на 40 квартир с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоэтажных зданий, находящихся в аварийном состоянии в городе Геранбой, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Геранбойского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.