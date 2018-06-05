Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение жилищно-бытовых условий населения в Геранбое

5 июня 2018 18:10

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об улучшении жилищно-бытовых условий населения в городе Геранбой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, для строительства жилого здания на 40 квартир с целью улучшения жилищно-бытовых условий жителей многоэтажных зданий, находящихся в аварийном состоянии в городе Геранбой, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Исполнительной власти Геранбойского района будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az