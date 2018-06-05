Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада-яслей в Нафталане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детсада-яслей в городе Нафталан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что для строительства нового здания детсада-яслей на 200 мест в городе Нафталан из предусмотренного в госбюджете на 2018 год резервного фонда Президента, Исполнительной власти города Нафталан будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.