Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство детсада-яслей в Нафталане
5 июня 2018 18:11 101
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания детсада-яслей в городе Нафталан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что для строительства нового здания детсада-яслей на 200 мест в городе Нафталан из предусмотренного в госбюджете на 2018 год резервного фонда Президента, Исполнительной власти города Нафталан будет выделено три миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!