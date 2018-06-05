Президент Ильхам Алиев: Вопрос продбезопасности будет решен, и Азербайджан еще больше сократит свою зависимость от импорта

Вопрос продовольственной безопасности будет решен, и Азербайджан еще больше сократит свою зависимость от импорта.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с коллективом в ходе открытия ООО "Регион Агро" в Геранбойском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сердечно поздравляю вас по случаю открытия Геранбойского агропарка. Это очень прекрасное событие. Этот агропарк сыграет большую роль в укреплении экономического потенциала Геранбойского района. Государство в очередной раз оказало свою поддержку. Как вы знаете, создание агропарков в Азербайджане осуществляется по государственной линии.

Государство постоянно уделяет внимание и оказывает поддержку частному сектору. На этой территории, которая в свое время не использовалась, были реализованы по государственной линии крупные инфраструктурные проекты. Были проложены дороги, линии электропередачи и водопроводов, проведены оросительные работы, по государственной линии была закуплена самая современная техника. Часть этой техники представлена здесь. Это техника самой ведущей компании в мире. По государственной линии было доставлено более 40 единиц техники и передано в лизинг агропарку", - сказал Президент Азербайджана.

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