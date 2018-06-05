Президент Азербайджана: Сегодня мы видим реальные результаты нашей политики

"Сегодня мы видим реальные результаты нашей политики".

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник на встрече с коллективом в ходе открытия ООО "Регион Агро" в Геранбойском районе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Глава государства отметил, что в результате создания и деятельности агропарков будет решен вопрос продовольственной безопасности, предприняты дополнительные шаги по снижению безработицы, будет развиваться местное производство, расширены экспортные возможности Азербайджана.

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