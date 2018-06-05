Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Королю Швеции Его величеству Карлу Густаву XVI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество. От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеции.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному шведскому народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.