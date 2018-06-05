Президент Ильхам Алиев поздравил короля Швеции

5 июня 2018 19:40

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление Королю Швеции Его величеству Карлу Густаву XVI.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше величество. От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Королевства Швеции.

B этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, а дружественному шведскому народу - постоянного мира и процветания", - говорится в поздравлении.

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