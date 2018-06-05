МИД Азербайджана призвал не допустить использование фальшивых товарных знаков с оккупированных территорий

Нельзя допустить поощрения посредством системы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) использования армянскими компаниями фальшивых товарных знаков, в которых есть ссылка на оккупированные территории Азербайджана.

Об этом во вторник во время встречи с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Министр отметил, что за последние годы в стране был проведен ряд работ в сфере интеллектуальной собственности и государство уделяет особое внимание развитию данной сферы.

Стороны выразили уверенность в том, что подписанные между ВОИС и Азербайджаном документы, а также план мероприятий, охватывающий 2018-2021 годы, послужит дальнейшему расширению этих связей.

Министр рассказал о военной агрессии Армении в отношении Азербайджана и подчеркнул важность противодействия поощрению использования компаниями Армении фальшивых товарных знаков, в которых есть ссылка на оккупированные исторические территории Азербайджана, а также измененных географических названий.

В ходе встречи также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.

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