МИД Азербайджана призвал не допустить использование фальшивых товарных знаков с оккупированных территорий
Нельзя допустить поощрения посредством системы Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) использования армянскими компаниями фальшивых товарных знаков, в которых есть ссылка на оккупированные территории Азербайджана.
Об этом во вторник во время встречи с генеральным директором Всемирной организации интеллектуальной собственности Фрэнсисом Гарри сказал министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Министр отметил, что за последние годы в стране был проведен ряд работ в сфере интеллектуальной собственности и государство уделяет особое внимание развитию данной сферы.
Стороны выразили уверенность в том, что подписанные между ВОИС и Азербайджаном документы, а также план мероприятий, охватывающий 2018-2021 годы, послужит дальнейшему расширению этих связей.
Министр рассказал о военной агрессии Армении в отношении Азербайджана и подчеркнул важность противодействия поощрению использования компаниями Армении фальшивых товарных знаков, в которых есть ссылка на оккупированные исторические территории Азербайджана, а также измененных географических названий.
В ходе встречи также обсуждались вопросы, представляющие взаимный интерес.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!