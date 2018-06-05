Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане имеются все возможности для развития оздоровительного туризма

В Азербайджане имеются все возможности для развития оздоровительного туризма.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с коллективом в ходе открытия Нафталанской городской центральной больницы. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Мы начали предпринимать конкретные шаги для превращения Нафталана в современный туристический центр. При моем участии три крупных санатория - теперь они считаются гостиницами - были реконструированы, капитально отремонтированы и введены в эксплуатацию. Сначала - санаторий "Чинар", после него - "Гашалты", а затем - "Карабах". В этих трех санаториях-гостиницах имеется более тысячи комнат. Здесь на высоком уровне проводится как лечебная работа, так и отдыхают граждане и гости. В ближайшем будущем планируется открытие новой гостиницы. Мне сейчас сообщили об этом. Создаются другие не очень крупные центры, зоны отдыха", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что таким образом Нафталан превращается в один из уникальных туристических центров не только Азербайджана, но и всего мира.

"По предоставленной мне информации, в прошлом году в Нафталан прибыло 35 тысяч гостей из 62 стран. Посмотрите, десять лет тому назад в общем не могло идти и речи о прибывающих гостях. Но в прошлом году прибыло 35 тысяч. Я считаю, что это только начало.

Потому что, согласно имеющейся у меня информации, в советское время в Нафталан прибывало 70 тысяч гостей в год. Считаю, что, если учесть стремительное развитие туризма в Азербайджане сегодня, мы сможем достичь этой цели. Число туристов в 2016 году увеличилось на 22 процента, в 2017 году - на 20 процентов, за первые пять месяцев этого года - на 10 процентов. Сегодня Азербайджан признается как прекрасный туристический центр в мировом масштабе. В том числе у нас имеются большие возможности для развития оздоровительного туризма как в Нафталане, так и в других городах. В городе, где есть такие условия, конечно же, число гостей должно увеличиваться", - отметил Президент Ильхам Алиев.