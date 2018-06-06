В Сенате Австралии поддержали территориальную целостность Азербайджана

В Сенате Австралии выразили поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в Сенате Австралии, 31 мая в Комитете по иностранным делам, обороне и торговле были проведены слушания в связи с внешней политикой и обороной официальной Канберры.

Во время слушаний был обсужден ряд вопросов, в том числе позиция Австралии по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

В ходе слушаний члену Партии зеленых, сенатору Ли Рианнону был адресован вопрос по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту.

Сенатор, ссылаясь на заявление министра международного развития и тихоокеанских дел федерального правительства Австралии Кончетты Фиерраванти-Уэллс о том, что "Австралия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, включая позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху", спросила, соответствует ли это основным принципам Минского процесса ОБСЕ.

Отвечая на вопрос, глава Управления по Европе и Латинской Америке Департамента по внешним связям и торговле Австралии Кэтрин Рейпер еще раз подтвердила, что поддержка территориальной целостности Азербайджана, а также непризнание Нагорного Карабаха как независимого государства - это долгосрочная политика правительства Австралии. Она также отметила, что официальная Канберра поддерживает деятельность Минской группы ОБСЕ.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook