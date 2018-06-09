Как армянские олигархи нового "хозяина" ищут - ПОДРОБНОСТИ

Есть прекрасный, добрый советский фильм-сказка "Там, на неведомых дорожках", снятый по мотивам произведения Эдуарда Успенского. Помнится, был в этом фильме персонаж по имени Гаврила. Чудеса приспособленчества демонстрировал, доложу я вам. Особенно ярко это проявилось в момент, когда решался вопрос, кому он дальше будет прислуживать - Царю или Кащею. Гаврила колеблется.

Царь, стало быть, спрашивает, кормил ли он Гаврилу? Тот отвечает, что кормил и поил. Но тут вмешивается Кащей и интересуется - хочет ли Гаврила, чтобы его и дальше кормили и поили? "Хочу, Ваше Величество!", отвечает Гаврила и перебегает к Кащею. Царь, ясное дело удивляется столь откровенному предательству. Но Гаврила нашел, что ему ответить. Свой маневр этот классический флюгер прикрывает фразой: "Я, конечно, за него, но не против вас".

Что там писал по такого рода поводам Пушкин? "Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок"? Ну-ну. В роли "добрых молодцев, ныне выступают олигархи с криминальными кличками, совсем еще недавно составлявшие элиту и основу власти Сержа Саргсяна. В бытность его президентом они гордо демонстрировали значок членов Республиканской партии Армении, после чего продолжали грабить страну.

Сержик сейчас сметен, лишен власти, хоть и остается руководителем РПА. Изменение его статуса автоматически привело к процессам, вполне ожидаемым и, по сути, уже описанным в упомянутой выше сказке. Армянские "Гаврилы" массово отворачиваются от "Короля". Пока они еще не присягнули на верность "Кащею", но процесс идет в этом направлении. Причина? Банальное желание и дальше сохранять свои личные позиции, зарабатывать миллионы.

И вот уже появилась новость о том, что депутат Национального Собрания, бизнесмен Самвел Алексанян (владелец сети супермаркетов "Ереван сити") заявил об уходе из фракции Республиканской партии Армении. Соответствующую информацию он подтвердил в беседе с журналистами в среду. Так, РПА потеряла того, кто совсем недавно избивал оппозицию и верно служил Сержу Саргсяну.

"Лфик Само", а именно таков "творческий псевдоним" этого армянского олигарха, конечно же, может уверять Сержика в том, что он не против него и даже пока не с Николом Пашиняном, но всем уже понятно - процесс бегства из РПА принял необратимый характер. Ранее, 5 июня, фракцию РПА покинул еще один представитель крупного бизнеса, владелец сети супермаркетов SAS Артак Саркисян.

В целом, за последнюю неделю фракцию РПА покинули шестеро депутатов. Сейчас во фракции РПА остались 52 депутата, это менее 50% мандатов. Таким образом, РПА перестает быть парламентским большинством. Что будет дальше, сложно уже и предположить. Идет процесс превращения большинства в меньшинство и, иронично замечу, что не только в парламентское. "Революция любви", знаете ли...

А если серьезно, то все это прогнозируемо. Ведь, даже армянские СМИ всегда признавали, что РПА существует до тех пор, пока ее лидер находится у власти. Это даже не "колосс на глиняных ногах", а классическая избушка на курьих ножках. И сейчас она рухнула, "политический Титаник" идет ко дну, а значит - спасайся, кто может! Так происходит бегство из РПА ее наиболее одиозных персон.

При этом важно заметить, что и новая "политическая элита" Армении уже заявила о своих приоритетах в полный голос. Депутаты парламента Армении, в том числе 9 представителей блока "Царукян" и член фракции "Елк" Сасун Микаелян выступили с личными поручительствами, прося суд изменить меру пресечения в отношении "вора в законе" Алика Бандуряна.

Этот Алик Бандурян, также известный как Алик Норатусский, находится под следствием по громкому делу о двойном убийстве в салоне красоты "Лия". Инцидент произошел в ноябре 2016 года - в результате перестрелки 25-летний Геворк Погосян был убит на месте, а 38-летний Мушег Мушегян скончался от полученных травм уже в больнице. Еще один участник перестрелки, 35-летний Арам Петросян, выжил.

Кроме того, имя Алика Бандуряна упоминалось в связи с "криминальным генералом" Арменом Каневским, приближенным которого считался Бандурян. После смерти Каневского (2010 год) Алик Бандурян, по сообщениям профильных СМИ, был коронован в Армении. По некоторым данным, его кандидатуру в 2011 году одобрил сам патриарх воровского мира Аслан Усоян (Дед Хасан). Тот самый, рядом с которым честью для себя считал посидеть Серж Саргсян.

Сержика, как правителя Армении, уже нет. Но дело заискивания перед криминальными авторитетами в Армении живет. Теперь на их защиту встали представители партии Никола Пашиняна. В итоге одних воров, пользующихся "крышей" власти, сменят другие, а прежние олигархи, отрекшись от старого "папы", перебегут к новому. Вот такая она - "революция" в Армении.