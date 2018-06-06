Эльмар Мамедъяров встретился с первым послом Перу в Азербайджане
6 июня 2018 17:34 166
Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял первого посла Перу в Азербайджане Марию Милагрос Кастаньон Сеоане. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.
На встрече посол вручила Мамедъярову копию верительных грамот.
Министр поздравил Марию Сеоане с назначением послом в Азербайджане.
Посол подчеркнула, что в период своей деятельности она не пожалеет усилий для дальнейшего развития связей между двумя странами.
Отметим, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Перу были установлены 25 июня 1996 года.
Посольство Перу начало функционировать в Азербайджане в июне 2017 года.
По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Перу в 2017 году составил 547,62 тысячи долларов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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