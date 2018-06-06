Армянская экономика может скоро лишиться последнего инвестора – УКРАИНСКИЙ АНАЛИТИК

6 июня 2018 21:15

Сумасшедшая популярность революционного премьера, как прозвали в Армении Никола Пашиняна в народе, стремительно падает, что обусловлено недовольствами общества из-за многих экономических проблем, которые накоплены годами. Чаще всего об этом говорят армянские экономисты, имеющие реальное представление о состоянии национальной экономики.

По их оценкам, Армения будет еще долго пребывать в глубоком финансовом кризисе.

Еще в конце минувшего года армянские экономисты трубили вовсю о том, что из-за постоянно растущей инфляции и зашкаливающей коррупции экономика трещит по швам и что оценка госбюджета будет отрицательной.

Сегодня те же специалисты отмечают, что сбылись их худшие прогнозы, что армянская экономика - на грани большого финансового коллапса.

Такого же мнения придерживается украинский эксперт Александр Охрименко.

По его словам, угрожающая статистика цифр в Армении будет только расти, так как для этого давно создана благоприятная почва.

Экономист напомнил, что доля промышленности в ВВП Армении уменьшается, а другие производства не способны обеспечить нормальную работу экономики страны, что торговый баланс Армении имеет устойчивый минус, а государственный долг уверенно растет вверх.

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"Корень всех экономических бед Армении - в неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и, как следствие, изолированности армянской экономики от многочисленных региональных проектов.

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Чтобы выйти из экономического тупика, нынешнее правительство не должно повторять ошибки прежнего правящего режима, давно пора отказаться от своей упертой политики и сесть за стол конструктивных переговоров с Азербайджаном. Армянская экономика находится в полушаге от точки невозврата, и эта тенденция будет расти. Более того, армянские экономисты и сами говорят, что страна фактически лишена инвесторов. И это закономерно, потому что ни одна серьезная страна, или международная организация не станет вкладывать инвестиции в пустоту. Пример Армении - как раз тот самый случай", - сказал Day.Az Александр Охрименко.

По оценкам украинского экономиста, такими темпами в скором времени армянскую экономику покинет последний инвестор.

Матанат Насибова

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