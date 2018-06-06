Армянская экономика может скоро лишиться последнего инвестора – УКРАИНСКИЙ АНАЛИТИК

Сумасшедшая популярность революционного премьера, как прозвали в Армении Никола Пашиняна в народе, стремительно падает, что обусловлено недовольствами общества из-за многих экономических проблем, которые накоплены годами. Чаще всего об этом говорят армянские экономисты, имеющие реальное представление о состоянии национальной экономики.

По их оценкам, Армения будет еще долго пребывать в глубоком финансовом кризисе.

Еще в конце минувшего года армянские экономисты трубили вовсю о том, что из-за постоянно растущей инфляции и зашкаливающей коррупции экономика трещит по швам и что оценка госбюджета будет отрицательной.

Сегодня те же специалисты отмечают, что сбылись их худшие прогнозы, что армянская экономика - на грани большого финансового коллапса.

Такого же мнения придерживается украинский эксперт Александр Охрименко.

По его словам, угрожающая статистика цифр в Армении будет только расти, так как для этого давно создана благоприятная почва.

Экономист напомнил, что доля промышленности в ВВП Армении уменьшается, а другие производства не способны обеспечить нормальную работу экономики страны, что торговый баланс Армении имеет устойчивый минус, а государственный долг уверенно растет вверх.

"Корень всех экономических бед Армении - в неурегулированности армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и, как следствие, изолированности армянской экономики от многочисленных региональных проектов.

Чтобы выйти из экономического тупика, нынешнее правительство не должно повторять ошибки прежнего правящего режима, давно пора отказаться от своей упертой политики и сесть за стол конструктивных переговоров с Азербайджаном. Армянская экономика находится в полушаге от точки невозврата, и эта тенденция будет расти. Более того, армянские экономисты и сами говорят, что страна фактически лишена инвесторов. И это закономерно, потому что ни одна серьезная страна, или международная организация не станет вкладывать инвестиции в пустоту. Пример Армении - как раз тот самый случай", - сказал Day.Az Александр Охрименко.

По оценкам украинского экономиста, такими темпами в скором времени армянскую экономику покинет последний инвестор.

Матанат Насибова