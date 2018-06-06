В Азербайджане ликвидируется железнодорожная станция Эйбат

6 июня 2018 19:00

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о ликвидации железнодорожной станции Эйбат, расположенной на территории Гарадагского района Баку.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

На прилегающем к железнодорожной станции Эйбат участке на территории Гарадагского района Баку построена железнодорожная станция, отвечающая международным стандартам, имеющая обширную территорию и современную инфраструктуру, оснащенная новыми информационно-коммуникационными технологиями.

Согласно распоряжению, железнодорожная станция Эйбат, расположенная на территории Гарадагского района Баку, ликвидируется. Построенная новая железнодорожная станция будет называться Абшерон.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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