Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО
6 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.
Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы по случаю месяца Рамазан.
Выступая на церемонии, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил Президенту Ильхаму Алиеву и гостям глубокую признательность за то, что они приняли приглашение на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, когда был ниспослан священный Коран.
На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.
Глава государства выступил на церемонии с речью.
Затем был дан ифтар.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!