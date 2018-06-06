Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии ифтара по случаю священного месяца Рамазан - ФОТО

6 июня председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде устроил ифтар в своей резиденции по случаю священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в церемонии ифтара принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Церемония ифтара началась с чтения аятов из священного Корана и молитвы по случаю месяца Рамазан.

Выступая на церемонии, шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде выразил Президенту Ильхаму Алиеву и гостям глубокую признательность за то, что они приняли приглашение на ифтар по случаю благословенного месяца Рамазан, когда был ниспослан священный Коран.

На церемонии выступили архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, епископ Католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете.

Глава государства выступил на церемонии с речью.

Затем был дан ифтар.