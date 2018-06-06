Избрание членом комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО - очередное подтверждение авторитета Азербайджана

Избрание Азербайджана членом Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия ЮНЕСКО является очередным подтверждением авторитета страны в этой организации.

Об этом в среду говорится в совместном заявлении министерства иностранных дел и министерства культуры Азербайджана, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В заявлении говорится, что 4-6 июня в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже проходит седьмая сессия Генеральной ассамблеи стран-членов Конвенции об охране нематериального культурного наследия.

"В рамках сессии состоялись выборы на вакантные места в Межправительственном комитете по охране нематериального культурного наследия. На два места во второй группе были выдвинуты кандидатуры семи государств: Азербайджана, Беларуси, Грузии, Польши, Словакии, Румынии и Македонии. В результате широкой агитационной кампании, Азербайджан с 90 голосами набрал наибольшее количество голосов среди кандидатов и стал членом комитета. На другое место с 52 голосами была избрана Польша", - говорится в совместном заявлении.

В заявлении выражается благодарность всем государствам, поддержавшим кандидатуру Азербайджана в Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия.

"Принятие такого решения, имеющего важное значение для нашей страны, показывает высокий уровень развития партнерских отношений нашей страны с ЮНЕСКО в результате поддержки и заботы Первого вице-президента Азербайджана, главы Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО Мехрибан Алиевой, совместной деятельности министерств иностранных дел и культуры", - говорится в заявлении.

Также подчеркивается, что Азербайджан за период членства в комитете в 2018-2022 годах не пожалеет усилий для того, чтобы внести свой вклад в охрану нематериального культурного наследия в мире и обмен богатым опытом, сотрудничать со странами-членами, оказывать поддержку в осуществлении вытекающих из Конвенции об охране нематериального культурного наследия целей, а также поощрять шедевры нематериального культурного наследия на международном уровне.