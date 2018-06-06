Президент Ильхам Алиев внес изменения в деятельность Азербайджанской промышленной корпорации

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о внесении изменений в указ от 4 декабря 2017 года "О дополнительных мерах по обеспечению деятельности Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, арендная плата, полученная от аренды находящегося на балансе ОАО "АСК" государственного имущества, в полном объёме перечисляется в его бюджет и направляется на обеспечение его деятельности.

Также, согласно изменениям, ОАО "АСК" распоряжается недвижимым имуществом, построенным с целью продажи.

ОАО "АСК" для обеспечения производственно-хозяйственных потребностей будет осуществлять операции по купле-продаже продукции (услуг) в соответствии с внутренними процедурами, отвечающими требованиям международного опыта и законодательства.

Также вносятся изменения в "Устав Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация".

Согласно изменениям, ОАО "АСК" осуществляет полномочия по переводу с баланса на баланс имущества, находящегося на балансе общества, его дочерних предприятий, а также управлений, филиалов и представительств, полномочия по внесению недвижимого имущества общества в совместные проекты; общество распоряжается построенным с целью продажи недвижимым имуществом в соответствии с основной целью его деятельности, определенной уставом; распоряжается недвижимым имуществом, находящимся на балансе его дочерних предприятий, управлений, филиалов и представительств.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению законов и актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.