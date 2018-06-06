Президент Ильхам Алиев утвердил структуру министерства культуры

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ об обеспечении деятельности министерства культуры, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается "Положение о министерстве культуры Азербайджанской Республики", утверждается структура министерства.

Также утверждается "Положение о Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики".

Численный предел работников министерства культуры составляет 384 штатные единицы, аппарата министерства - 140 штатных единиц, Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия - 25 штатных единиц, Главного управления культуры Баку и региональных управления культуры - 219 штатных единиц.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в трехмесячный срок обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение в соответствие с указом нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и в течение пяти месяцев проинформировать об этом главу государства; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству юстиции поручено обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.